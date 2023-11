Alerta de onda de calor encerra, mas Inmet emite aviso para tempestades

Parece que o calor irá finalmente ‘amenizar’ em Mato Grosso do Sul durante este fim de semana, conforme a meteorologia. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta alaranja para tempestades em todo Mato Grosso do Sul.

O alerta de perigo indica chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h) e possível queda de granizo. Além disso, há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos. O aviso, que começou às 10h deste sábado (18), irá valer até às 12h de domingo (19).

As orientações para a população são em caso de rajada de ventos, não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas. Além disso, não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia. Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) as instabilidades ocorrem devido ao intenso fluxo de calor e umidade vindo da Amazônia, aliado ao avanço de uma frente fria oceânica. Além disso, a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai e o transporte de cavados favorecem a formação de nuvens e chuvas no estado do MS.