Atleta do São Gabriel é punido por quatro jogos após agredir lateral do União ABC

O zagueiro do São Gabriel, César da Silva Santos Júnior, conhecido como “Juninho”, foi penalizado por quatro jogos na noite de ontem (16), pelo Tribunal de Justiça Desportiva de Mato Grosso do Sul (TJMS), após agredir o lateral Baiano do União ABC.

Conforme a nota divulgado pela Rádio Esporte MS, o zagueiro foi penalizado no art, 254-A, § 1º, inciso II, primeira figura, do CBJD, que aponta: Praticar jogada violenta: § 1º Constituem exemplos da infração prevista neste artigo, sem prejuízo de outros: II – a atuação temerária ou imprudente na disputa da jogada, ainda que sem a intenção de causar dano ao adversário.

Os clubes envolvidos na ação foram consultados. De acordo com o Tribunal, quanto o União ABC e o São Gabriel, foram também penalizados por R$ 200 mil. No entanto, a pena imposta foi substituída pela advertência.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.