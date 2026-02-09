Palmeiras avança no Paulista, Cruzeiro assume liderança, Vasco garante vice e Inter vai à semifinal

A noite desse domingo (8) foi decisiva nos principais campeonatos estaduais do país, com clássicos, gols importantes e vagas encaminhadas para a fase mata-mata. Em São Paulo, o Palmeiras levou a melhor sobre o Corinthians; em Minas Gerais, o Cruzeiro venceu o América e assumiu a ponta do grupo; no Rio de Janeiro, o Vasco superou o Botafogo e garantiu posição estratégica; já no Sul, o Internacional confirmou classificação no Campeonato Gaúcho.
Na Neo Química Arena, o Palmeiras venceu o Corinthians por 1 a 0, pela sétima rodada da fase inicial do Campeonato Paulista, e garantiu classificação antecipada às quartas de final. O Timão foi melhor no primeiro tempo e teve a grande chance da partida aos 33 minutos, quando Memphis Depay escorregou na cobrança de pênalti e mandou para fora. No segundo tempo, o jogo ficou mais equilibrado, até que, aos 38 minutos, Flaco López aproveitou rebote de Hugo Souza após chute de Maurício e marcou o gol da vitória. Com o resultado, o Verdão assegura vaga no mata-mata, enquanto o Corinthians deixa a definição para a última rodada.
No Mineirão, o Cruzeiro venceu o América por 2 a 0, pelo Campeonato Mineiro, com dois gols de Kaio Jorge. Logo no primeiro minuto, o atacante converteu pênalti e abriu o placar. Mesmo com um jogo truncado e marcado por faltas, a Raposa foi eficiente e ampliou ainda no primeiro tempo, aos 37 minutos, novamente com Kaio Jorge. O resultado levou o Cruzeiro aos 12 pontos e à liderança do Grupo C, dando fôlego ao técnico Tite. O América segue líder da chave, mas decidirá a classificação apenas na rodada final.
Pelo Campeonato Carioca, o Vasco venceu o Botafogo por 2 a 0, em São Januário, e terminou a fase classificatória na segunda colocação do Grupo A, evitando um clássico contra o Fluminense nas quartas de final. Os gols saíram no segundo tempo: Brenner marcou pela primeira vez com a camisa cruz-maltina e Philippe Coutinho ampliou em cobrança de pênalti. O Botafogo atuou parte da etapa final com um jogador a menos, após a expulsão de Marquinhos, e entrou em campo com equipe alternativa. Agora, o Vasco enfrenta o Volta Redonda no mata-mata, enquanto o Botafogo terá o Flamengo pela frente.
No Campeonato Gaúcho, o Internacional confirmou vaga nas semifinais ao vencer o São Luiz por 3 a 1, no Beira-Rio, em jogo único das quartas de final. Mesmo com time misto, o Colorado saiu na frente com Braian Aguirre, sofreu o empate com Felipe Rangel, mas retomou o controle da partida no segundo tempo. O destaque ficou por conta de um golaço de fora da área do argentino Bernabei, que recolocou o Inter em vantagem. Nos acréscimos, Vitinho fechou o placar. O Internacional agora enfrenta o Ypiranga na semifinal, enquanto o Grêmio aguarda o vencedor de Juventude e São José.
Os resultados movimentaram as tabelas e deixaram os estaduais ainda mais disputados às vésperas das fases decisivas, com clássicos e confrontos eliminatórios prometendo fortes emoções nas próximas semanas.
