Calor de até 38°C e risco de temporais marcam a segunda-feira em Mato Grosso do Sul

A previsão do tempo indica uma segunda-feira de contrastes em Mato Grosso do Sul, com calor intenso em algumas regiões e alerta para chuvas fortes e temporais em outras. De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o dia será de sol entre nuvens e elevação significativa das temperaturas, além de instabilidades associadas à atuação da ZCAS (Zona de Convergência do Atlântico Sul) e ao avanço de uma frente fria.

Nas regiões sul, sudoeste e sudeste do Estado, municípios como Dourados, Ponta Porã, Amambai, Naviraí, Iguatemi, Mundo Novo, Maracaju, Jardim, Bonito, Bela Vista, Nova Andradina e Bataguassu devem registrar máximas entre 35°C e 38°C ao longo do dia, intensificando a sensação de calor. Mesmo com a chegada de uma frente fria, o tempo tende a ficar mais firme nessas áreas entre a tarde e a noite, com sol e variação de nebulosidade.

Já nas regiões centro-norte, norte e nordeste, o cenário é de atenção. Cidades como Coxim, Sonora, Pedro Gomes, São Gabriel do Oeste, Rio Verde de Mato Grosso, Camapuã, Costa Rica, Alcinópolis, Chapadão do Sul, Paranaíba, Aparecida do Taboado e Inocência seguem sob influência da ZCAS, com previsão de chuvas intensas, raios e rajadas de vento. Nessas áreas, o solo permanece encharcado em razão do alto volume de precipitação registrado nos últimos dias, elevando o risco de alagamentos, enxurradas e rápida elevação do nível dos rios, especialmente em áreas urbanas e locais com drenagem precária.

Os ventos devem soprar predominantemente do quadrante norte, com velocidades entre 40 e 60 km/h, podendo superar esse patamar em pontos isolados durante as tempestades. A orientação das autoridades é redobrar a atenção no trânsito, evitar áreas alagadas e não atravessar vias inundadas.

As temperaturas seguem elevadas em praticamente todo o Estado. Em Campo Grande, a máxima chega a 28°C, mesma temperatura prevista para Coxim. Corumbá e Porto Murtinho devem atingir 33°C. No sul, Dourados pode alcançar 32°C, enquanto Ponta Porã registra até 30°C. No leste, Três Lagoas chega aos 29°C e Paranaíba aos 28°C. O calor combinado à umidade mantém a sensação de abafamento e favorece a formação de instabilidades ao longo do dia.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram