Dérbi reacende rivalidade de 2025 e marca primeiro clássico do ano pelo Paulistão

Corinthians e Palmeiras fazem neste domingo (8) o primeiro Dérbi da temporada. O clássico será disputado às 19h30 (horário de MS), na Neo Química Arena, pela sétima rodada do Campeonato Paulista, e carrega o peso do retrospecto recente entre os rivais.

O encontro revive os confrontos de 2025, ano em que o Corinthians levou a melhor em momentos decisivos. Na última temporada, o Timão conquistou dois títulos e superou o Palmeiras na final do Paulistão, além de eliminar o rival nas oitavas de final da Copa do Brasil. Embalado pelos resultados, o clube alvinegro chega confiante, enquanto o Verdão entra pressionado para retomar o protagonismo no clássico.

Ao longo da semana, o clima de rivalidade foi reforçado pelas torcidas, que entoaram cantos e provocações em alusão ao duelo. Dentro de campo, ambos chegam após bons resultados: o Corinthians venceu o Capivariano pelo Estadual, e o Palmeiras goleou o Vitória pela Série A do Campeonato Brasileiro.

Corinthians terá força máxima

Para o Dérbi, o técnico Dorival Júnior deve escalar o Corinthians com força máxima. Na rodada anterior do Paulistão, o treinador poupou os titulares após a conquista da Supercopa do Brasil diante do Flamengo, no último fim de semana.

Os desfalques do Timão são o volante José Martínez, que aguarda a regularização do visto de trabalho na Venezuela, além do lateral-esquerdo Hugo e do atacante Kaio César, ambos lesionados.

Palmeiras mantém base titular

Do lado palmeirense, Abel Ferreira utilizou o time principal na goleada sobre o Vitória e a tendência é de repetição da formação contra o rival. O atacante Paulinho e o volante Figueiredo seguem fora, entregues ao departamento médico, e são as únicas baixas confirmadas.

Onde assistir ao Dérbi

A partida terá ampla cobertura na televisão e no streaming. O clássico será transmitido ao vivo e de forma gratuita na TV aberta pela Record e no YouTube pela Cazé TV. No streaming, a opção é a HBO Max, enquanto o canal TNT exibirá o jogo na TV por assinatura.

Por determinação do Ministério Público Estadual, em vigor desde 2016, apenas torcedores do Corinthians poderão comparecer à Neo Química Arena.

Além das transmissões oficiais, o portal Meu Timão fará cobertura completa em tempo real. No site, haverá narração minuto a minuto a partir das 19h30, com relato detalhado após o apito final. Já no YouTube, o canal do portal trará pré-jogo, narração ao vivo e pós-jogo, com cobertura especial direto de Itaquera a partir das 17h30.

Retrospecto recente favorece o Timão

O último confronto entre Corinthians e Palmeiras ocorreu em agosto de 2025, na véspera do aniversário do clube alvinegro, e terminou empatado em 1 a 1 na Neo Química Arena, com gol contra do lateral-esquerdo Joaquín Piquerez.

Em sete clássicos disputados ao longo de 2025, o Corinthians venceu três vezes, empatou duas e sofreu apenas uma derrota, quando atuou com muitos desfalques na Arena Barueri. Em Itaquera, o Timão não perde para o rival desde 2022, ampliando a expectativa por mais um capítulo de equilíbrio e rivalidade no maior clássico paulista.

