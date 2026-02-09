Ano letivo começa para quase 300 mil alunos das redes municipal e estadual em Mato Grosso do Sul

As férias escolares chegaram ao fim para quase 300 mil estudantes das redes municipal e estadual de ensino em Mato Grosso do Sul. As aulas tiveram início nesta segunda-feira (9), marcando o retorno efetivo das atividades pedagógicas, após uma semana dedicada ao planejamento e à organização interna das unidades escolares.

Na Reme (Rede Municipal de Ensino) de Campo Grande, cerca de 104 mil alunos voltam às salas de aula em 207 escolas e Centros de Educação Infantil, abrangendo a educação infantil, o ensino fundamental e a EJA (Educação de Jovens e Adultos). O calendário de 2026 prevê 200 dias letivos, com encerramento do ano escolar em dezembro. Segundo a prefeitura, todas as unidades iniciaram o ano letivo sem impedimentos estruturais.

Durante o recesso, a Semed (Secretaria Municipal de Educação) realizou serviços de manutenção preventiva e corretiva, limpeza geral, roçada, além de pequenos reparos elétricos e hidráulicos e organização dos espaços escolares. A administração municipal informou ainda que a merenda escolar está garantida desde o primeiro dia de aula e que o transporte escolar, especialmente para alunos da zona rural, encontra-se regularizado.

Na REE (Rede Estadual de Ensino), as aulas também começam nesta segunda-feira, após uma semana voltada à apresentação dos professores e à definição das lotações. A rede estadual atende aproximadamente 187 mil estudantes, distribuídos em 352 escolas nos 79 municípios do Estado. O governador Eduardo Riedel (PP) participa, nesta manhã, da abertura oficial do ano letivo na Escola Maestro Frederico Lieberman, no bairro Monte Castelo, em Campo Grande.

Apesar das estruturas administrativas distintas, Estado e municípios alinharam a data de início das aulas para os estudantes. Na rede estadual, o ano letivo segue até 18 de dezembro, totalizando 223 dias letivos. As férias de meio de ano estão programadas de 17 a 31 de julho, e os exames finais ocorrerão entre 10 e 16 de dezembro.

O calendário estadual prevê ainda oito feriados, sete pontos facultativos e dez dias de folga destinados à jornada formativa, período reservado à capacitação dos professores. Um dos intervalos mais extensos é a chamada Semana do Saco Cheio, entre 10 e 18 de outubro, que concentra feriados e datas comemorativas escolares.

Na rede municipal, além das férias de janeiro e do recesso entre 14 e 31 de julho, o planejamento pedagógico inclui formações continuadas ao longo do ano, com datas previamente definidas. O calendário é organizado em quatro bimestres e contempla avaliações diagnósticas, reuniões com pais, simulados internos e atividades específicas da educação infantil, como a “semana do brincar”.

As normativas das duas redes reforçam a responsabilidade das direções escolares no cumprimento integral dos dias letivos e da carga horária mínima. Ajustes no calendário só são permitidos em situações específicas, como nas escolas do campo, que podem adequar datas às condições climáticas ou ao ciclo agrícola, desde que haja autorização formal.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais