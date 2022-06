Judocas representam MS em campeonato brasileiro de judô

Com apoio do Governo do Estado e da Fundação de Desportos e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), Mato Grosso do Sul enviará 15 atletas para o Campeonato Brasileiro Sênior de Judô 2022. A competição será nos dias 11 e 12 de junho, em Porto Velho (RO).

Segundo a Confederação Brasileira de Judô (CBJ), serão 275 judocas que participarão da competição. Serão 153 homens e 122 mulheres de 25 estados brasileiros, mais o Distrito Federal (DF). As lutas começam a partir das 8h30 de sábado.

A competição é de extrema importância para os judocas de MS. Ela contará pontos para o ranking nacional e também servirá como classificatória à Seletiva Olímpica da CBJ. “Mato Grosso do Sul, mais uma vez, vai com força total para uma competição nacional de judô. Acreditamos muito em nossos atletas e desejamos sorte”, exalta o diretor-presidente da Fundesporte, Silvio Lobo Filho

Confira abaixo a lista completa de atletas de Mato Grosso do Sul no Campeonato Brasileiro Sênior de Judô:

Alexia Vitoria Vilhalba Souza Nascimento (Judô Futuro), ligeiro (até 48 kg).

Ana Paula Higa Carra (Judô Futuro), meio-pesado (até 78 kg).

Camila Gebara Nogueira Yamakawa (Clube Sakurá), pesado (acima de 78 kg).

Eduardo Inacio Teodoro Lima (Alicerce), meio-médio (até 81 kg).

Giovane Alexandre Martins Cano (Judô Cano), médio (até 90 kg).

Igor Marques Silva (Judô Moura), ligeiro (até 60 kg).

Isac Garcia Ribeiro Bignardi (Judô Rocha), leve (até 73 kg).

Johnny Arévalo Bernardo (Judô Moura) – meio-pesado (até 100 kg)

Karla Rocha de Oliveira (Judô Rocha), pesado (acima de 78 kg).

Márcio Inácio Teodoro Lima (Judô Futuro), meio-leve (até 66 kg).

Maria Fernanda Pio Sabbo (Judô Rocha), meio-médio (até 63 kg).

Milena Maria Pereira Leite Demarco (Judô Moura), leve (até 57 kg).

Milena Pache Matias (Judô Rocha), leve (até 57 kg).

Nathália Camily Gomes de Arruda (Judô Futuro), médio (até 70 kg).

Vinícius Gonçalves Marim (Judô Moura), meio-leve (até 66 kg).

Os técnicos da delegação são Alessandro Nascimento (Judô Futuro), Alexandre Cano (Judô Cano), Diego Rocha (Judô Rocha/Rádio Clube) e Marco Moura (Judô Moura/Estoril).

