Homem é preso com maconha avaliada em R$ 83 mil que seria entregue em MT

Homem de 29 anos, foi preso por tráfico de drogas, na manhã de hoje (9), transportando aproximadamente 22 quilos de maconha avaliada em R$ 83 mil reais, na MS-156, no município de Laguna Caarapã, cidade localizada há 283 quilômetros de Campo Grande. Aos policiais, o suspeito alegou que pegou o entorpecente em Coronel Sapucaia e deixaria em Rondonópolisno estado do Mato Grosso.

O flagrante aconteceu por volta das 8h30, quando policiais da Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON), abordaram um ônibus para fiscalização. Durante a vistoria, os policiais sentiram um cheiro forte característico de maconha vindo do bagageiro e ao verificar, encontraram 22kg da droga escondidos na mala.

Questionado pelos policiais, o homem disse que receberia R$ 10 mil para levar os entorpecentes até o estado vizinho. O suspeito foi encaminhado para a Delegacia da cidade, onde o caso foi registrado como tráfico de drogas e o acusado encaminhado ao sistema prisional.

