Homem cai em ‘emboscada’ de ninhada ao tentar resgatar gatinho na estrada

Um homem parou em uma estrada na cidade de Louisiana, nos EUA, para resgatar um gatinho que estava transitando pela rodovia, e acabou com uma dezena de animais em seu carro.

No vídeo publicado em suas redes sociais, Robert Brantley mostra quando sai de seu veículo para resgatar um filhote de gato que estava no canteiro de uma estrada. No momento em que pega o filhote na mão e mostra ele para a câmera, diversos outros filhotes saem do matagal em que estavam escondidos, ‘atacando’ Brantley.

“Meu Deus. Eu não posso pegar todos vocês. Meu Deus”, se surpreende o homem ao notar que o ‘ataque’ parecia sem fim.

Na publicação, Robert conta que estava saindo para seu intervalo no trabalhando quando “passou por um gatinho que eu sabia que não sobreviveria à noite, e minha esposa estava querendo um gatinho para a fazenda.”

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Robert Brantley (@robertbrantley_)

Em outra publicação, Brantley agradece a todos os comentários oferecendo ajuda, revelando que resgatou todos os 13 filhotes, e que seus filhos os adoraram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Robert Brantley (@robertbrantley_)

Veja também: No mês dos namorados, que tal um cineminha para comemorar?