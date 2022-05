Jogos da Estadual de Atletismo Adulto movimenta a capital neste fim de semana

Mesmo com intenso frio na Capital, o parque Olímpico Ayrton Senna será movimentado com os jogos do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Atletismo Adulto, neste sábado (21) e domingo (22). O parque será lotado com aproximadamente com 150 atletas inscritos no evento esportivo. Os atletas são de seis municípios do Estado, Campo Grande, Chapadão do Sul, Corumbá, Dourados, Ponta Porã e Três Lagoas.

A competição, organizada pela FAMS (Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul), que servirá para a tomada de índice ao Ranking Nacional Adulto, que garante vaga para o Troféu Brasil, maior evento de clubes da América Latina na modalidade, realizado pela CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo.)

Marcelo Erick Moriyama, presidente da FAMS, ressaltou sobre o evento “Estamos bem confiantes que será um campeonato com ótimos resultados. Os atletas estão treinando forte em busca de melhorar suas marcas.”

No domingo, os jogos começam às 8h. As provas do evento esportivo serão as seguintes: 100, 200, 400, 800, 1.500, 5.000 e 10.000 metros rasos, e com barreira os 100, 110 e 400 metros; salto em distância, em altura e triplo; lançamento do dardo e do disco, e arremesso do peso. Confira a programação completa neste link.

Troféu Brasil

A 41ª edição do Troféu Brasil de Atletismo, mais importante competição interclubes da América Latina, acontecerá de 22 a 25 de junho, no Estádio Olímpico Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ). Segundo a CBAt, o evento é a última oportunidade de os atletas buscarem índices visando o Campeonato Mundial de Atletismo do Oregon, que será realizado nos Estados Unidos, de 15 a 24 de julho.

Entre os inscritos, tem 73 no masculino e 65 no feminino.

