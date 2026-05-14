CBF renova contrato de Carlo Ancelotti até a Copa do Mundo de 2030

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou nesta quinta-feira (14) a renovação de contrato do técnico Carlo Ancelotti até a Copa do Mundo de 2030. Com o novo acordo, o treinador italiano seguirá no comando da Seleção Brasileira após o Mundial de 2026, ampliando o projeto da entidade para os próximos quatro anos.

O anúncio foi feito a menos de um mês do início da Copa do Mundo de 2026. A convocação oficial da Seleção Brasileira para o torneio será realizada na próxima segunda-feira (18), às 17h. Em comunicado divulgado pela CBF, Ancelotti destacou a ligação criada com o país desde sua chegada ao futebol brasileiro. “Há um ano cheguei ao Brasil. Desde o primeiro minuto, entendi o que o futebol significa para este país”, afirmou.

O treinador também reforçou o objetivo de recolocar a Seleção Brasileira no topo do futebol mundial. “Estamos trabalhando para levar a Seleção Brasileira de volta ao topo do mundo. Mas a CBF e eu queremos mais. Mais vitórias, mais tempo, mais trabalho”, declarou o italiano. Ancelotti ainda agradeceu pela confiança da entidade e pela recepção recebida dos torcedores brasileiros. “Estamos muito felizes em anunciar que continuaremos juntos por mais quatro anos. Vamos juntos até a Copa do Mundo de 2030”, completou.

Ancelotti foi anunciado oficialmente como técnico da Seleção Brasileira em maio de 2025. Desde então, comandou a equipe em dez partidas, acumulando cinco vitórias, dois empates e três derrotas. Sob o comando do italiano, a Amarelinha marcou 18 gols e sofreu oito, em um período de reconstrução da equipe visando recuperar o protagonismo internacional do futebol brasileiro.

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