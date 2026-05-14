Corumbá prepara operação especial de trânsito e transporte para o Festival América do Sul

Entre os dias 14 e 17 de maio, Corumbá recebe mais uma edição do Festival América do Sul, evento que movimenta a região do Porto Geral com atrações culturais, musicais e artísticas. Para atender o público e facilitar o acesso à área da programação, a Prefeitura montou uma operação especial de transporte e trânsito durante os dias de festival.

A Prefeitura vai disponibilizar um micro-ônibus gratuito com saída do terminal José Américo de Souza, localizado na esquina das ruas Antônio Maria e Delamare. A medida busca melhorar o deslocamento do público até o Porto Geral, principal palco do evento.

O serviço de táxi também terá operação organizada. O ponto destinado ao público seguirá sinalizado na Avenida General Rondon, na região da Ladeira da Saúde. Motoristas autorizados deverão respeitar a organização definida pela Agência Municipal de Trânsito e Transporte (Agetrat) e as orientações dos agentes que atuarão na área.

Além disso, haverá espaço específico para embarque e desembarque de passageiros que utilizarem transporte por aplicativo. A proposta é reduzir congestionamentos e melhorar a fluidez no entorno do festival, principalmente nos horários de maior movimento.

Confira os horários das linhas expressas extras da VCC durante o Festival:

Dias 14, 15 e 16 de maio

17h40

18h50

20h10

21h30

Dia 17 de maio

16h30

17h30

18h30

19h30

20h30

21h30

Segundo a organização, o último horário poderá sofrer alterações conforme o encerramento da programação. A Agetrat informou ainda que equipes de fiscalização atuarão durante todo o período de montagem, realização e desmontagem do festival.

Entre as ações previstas estão: orientação ao público; controle do tráfego de veículos; fiscalização na região portuária;autuações, quando necessário; possíveis ajustes em interdições e restrições no trânsito conforme o fluxo de pessoas e necessidades operacionais.

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