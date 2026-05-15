Sexta-feira terá aumento de nebulosidade e chance de chuva em Mato Grosso do Sul

A previsão do tempo para esta sexta-feira (15) indica aumento de nebulosidade e possibilidade de pancadas de chuva em diferentes regiões de Mato Grosso do Sul. O avanço de áreas de instabilidade favorece mudanças nas condições climáticas, principalmente entre o centro, sul e sudoeste do Estado. Apesar da chance de chuva, o calor segue predominando em parte do território sul-mato-grossense.

Segundo a meteorologia, a combinação entre calor, umidade e circulação de ventos deve provocar períodos de céu nublado e pancadas isoladas ao longo do dia. Em algumas regiões, também podem ocorrer rajadas de vento moderadas.

Em Campo Grande, a previsão é de mínima de 17°C e máxima de 24°C, com possibilidade de chuva fraca durante o dia. Já em Dourados, os termômetros devem variar entre 16°C e 23°C. Na região leste, Três Lagoas terá mínima de 20°C e máxima de 30°C. Em Corumbá, no Pantanal, a previsão aponta temperaturas entre 22°C e 32°C, com calor mais intenso no período da tarde.

Na fronteira com o Paraguai, Ponta Porã deve registrar mínima de 15°C e máxima de 22°C. Já em Rio Verde de Mato Grosso, os termômetros devem oscilar entre 21°C e 31°C. O município de Jardim terá mínima de 18°C e máxima de 27°C. Em Figueirão, a previsão indica temperaturas entre 20°C e 30°C.

Na região nordeste do Estado, Chapadão do Sul deve registrar mínima de 19°C e máxima de 29°C. Já em Anastácio, os termômetros variam entre 21°C e 31°C.

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