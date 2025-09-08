Em setembro! Campo Grande será palco da Supercopa de Vôlei com finais emocionantes no masculino e feminino

A Capital Sul-mato-grossense vai respirar vôlei neste ano. A Supercopa de Vôlei, organizada pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), terá sua edição realizada em Campo Grande (MS), trazendo ao público duas finais de tirar o fôlego.

No masculino, o duelo será mineiro, com o Sada Cruzeiro Vôlei enfrentando o Itambé Minas. Já no feminino, o clássico paulista promete fortes emoções entre Osasco São Cristóvão Saúde e Sesi Vôlei Bauru.

Os torcedores poderão escolher entre o passaporte, ingresso especial que dá acesso aos dois dias de jogos com preço mais vantajoso, ou adquirir o ingresso individual para assistir apenas a uma das finais.

Há ainda descontos exclusivos para clientes Banco do Brasil e a opção do ingresso solidário, que garante 50% de desconto mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, unindo esporte e solidariedade.

Quem tem direito à meia-entrada

– Arquibancada meia e Cadeira meia: para idosos, professores, doadores de sangue (2024 e 2025), militares, policiais, bombeiros e estudantes com carteirinha.

– Crianças: até 2 anos não pagam ingresso; de 2 a 14 anos pagam meia.

– Ingresso solidário: 50% de desconto com doação de alimento.

Para quem busca viver o espetáculo de forma diferenciada, o evento oferece o setor Experiência Quadra. O espaço reservado dentro da quadra garante proximidade máxima com os atletas e inclui serviço exclusivo de open food e open bar, proporcionando conforto e uma experiência inesquecível.

A Supercopa promete agitar Campo Grande com grandes nomes do vôlei nacional, consolidando o município como sede de eventos esportivos de destaque.

