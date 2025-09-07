MS conquista duas pratas no Brasileiro Sub-20

Competição segue no domingo e Estado ainda tem atletas em disputa

A participação de Mato Grosso do Sul no Campeonato Brasileiro Sub-20 de Atletismo, no Centro de Esporte Lazer e Cultura Alberto Santos Dumont, em Recife (PE), já rendeu duas medalhas de prata e resultados expressivos nos primeiros dois dias de competição. O torneio, que reúne pelo menos 700 atletas de todo o país, segue até este domingo (7) e ainda terá representantes sul-mato-grossenses em ação.

O primeiro pódio veio com José Antonio Escobar, de 16 anos, atleta da Apev (Associação Pontaporanense Esporte e Vida). Especialista no lançamento do martelo, ele alcançou a marca de 56,49 m, e ficou atrás apenas de Luis Felipe Abílio, do Paraná, campeão com 61,16 m. Escobar, que foi ouro no Brasileiro Sub-18, em junho, com a marca de 66,75m, confirmou a boa fase.

Na mesma prova, Diego Emanuel Sanchez, da mesma Associação, terminou em sexto lugar, com 51,99 m, enquanto Otilia Elaine Marques Gonçalves, única mulher sul-mato-grossense no martelo, encerrou sua participação em 13º lugar, com 11,58 m.

A segunda prata veio na pista. Kevin Tobias Aguero, também da Apev, medalhou nos 400 metros rasos.

Ele completou a distância em 47s89, atrás apenas do paulista Victor Elias Santos, vencedor com 47s01. Na sexta-feira, Kevin já havia mostrado força ao vencer a sua bateria da semifinal, com 47s85, tempo que o colocou como um dos favoritos ao pódio.

Além das medalhas, outros sul-mato-grossenses estiveram em ação. Miguel Felipe Freitas, da Adac (Associação Desportiva Atletas de Cristo), disputou os 3.000 metros e terminou em 15º lugar, com o tempo de 9min47s50. Sua colega de equipe, Flavia da Silva Pinheiro, ficou em 19º nos 800 metros, e encerrou a prova em 2min52s81. Já Max Alves, também da Adac, chegou em 10º nos 800 metros, com a marca de 1min56s13.

No salto em altura, Charles Kauan de Souza Mareco, da APEV, competiu, mas não conseguiu marca válida. No revezamento 4×400 metros misto, a equipe que contou com Miguel Felipe, Esther Peixoto, Max Alves e Erika Barbosa, terminou em 12º lugar, com 3min50s24.

A delegação sul-mato-grossense segue na disputa do domingo (6), em diversas provas, como a de lançamento de disco e dardo, arremesso de peso, revezamento 4×400 masculino e feminino, salto em altura, marcha atlética.

Por Mellissa Ramos

