Exclusiva: Liniker fala sobre sua carreira e apresentação no ‘MS Ao Vivo’

O Parque das Nações Indígenas foi palco de mais um MS Ao Vivo nesse domingo (7), onde a cantora Liniker conquistou o público com uma performance de empoderamento e representatividade. Vencedora do Grammy Latino e a primeira mulher transexual imortal da Academia Brasileira de Letras, a cantora entregou um show repleto de afeto, sensualidade e intensa presença de palco. Ao final da apresentação, Liniker concedeu uma entrevista exclusiva ao Jornal O Estado.

A abertura do evento ficou por conta do cantor corumbaense Silveira, que subiu ao palco por volta das 17h30. Sua apresentação trouxe músicas autorais e performances com o grupo Afro Afetos, que exaltaram a ancestralidade e a representatividade da comunidade LGBTQIAPN+. Em um momento de emoção, Silveira declarou: “Estou muito feliz por estar aqui”, e ainda prestou homenagem a Tim Maia e Dejavan com covers, encerrando sua participação por volta das 18h25. O show também contou com a presença do coletivo “De Trans Para Frente”, ampliando o tom político e afetivo do evento.

Caju Tour

Antes da apresentação de Liniker, o relógio marcou cerca de 30 minutos de expectativa até a entrada da cantora, que trouxe ao palco músicas com temáticas LGBTQIAPN+. Um pano estampado cobriu o cenário até a subida da banda, composta por trompetistas, baixista, guitarrista, backing vocals e baterista, em um show carregado da potência da soul music e da black music.

Liniker iniciou sua apresentação por volta das 19h20, com a música-título “Caju”, encerrando o espetáculo às 20h40. O repertório do show teve duração aproximada de uma hora e meia e incluiu duas faixas do primeiro álbum de Liniker, “Indigo Borboleta Anil”.Em conversa com o público, ela demonstrou gratidão por estar em Campo Grande pela primeira vez, após cerca de dez anos de carreira, e destacou a energia única da cidade.

“É muito gratificante estar aqui pela primeira vez com essa turnê. Vocês possuem uma energia maravilhosa, energia de onças. Muito bom estar aqui neste domingo com essa lua cheia. Obrigada por trazerem as crianças, é muito importante mostrar pra elas que existem artistas como eu resistindo e fazendo cultura para elas também”, disse a artista.

Em um dos momentos mais simbólicos da noite, Liniker mencionou a onça como símbolo de força e conexão espiritual, fazendo referência ao Pantanal e à força ancestral do território. A cantora também realizou duas trocas de figurino.

Além de canções que celebram a cultura brasileira com autenticidade e sensibilidade. A apresentação foi marcada por momentos de forte interação com o público, que respondeu com entusiasmo, aplausos e emoção, tornando a noite inesquecível para os presentes.

Exclusiva

Em entrevista para o Jornal O Estado, feita pelo social media Allan Gabriel, Liniker falou sobre sua trajetória artística e a importância de ser uma figura de representatividade na música brasileira atual. Nossa reportagem foi a única a entrevistar a cantora após o show realizado na Cidade Morena, que também destacou seu papel na luta por direitos e igualdade no cenário musical. Assista:

Por Amanda Ferreira e Allan Gabriel