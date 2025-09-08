Após 4 anos, Aeroporto de Dourados volta a operar rota comercial para Guarulhos

O Aeroporto Regional Francisco de Matos Pereira, em Dourados, no interior de Mato Grosso do Sul, voltou a operar comercialmente a rota aérea para Guarulhos (SP), nesta segunda-feira (8).

Em setembro do ano passado, o aeroporto passou a receber apenas voos particulares, com aeronaves menores, agora, um Airbus A319 com capacidade para 140 passageiros sairá do município três vezes por semana.

A rota é operada pela Latam e, segundo a empresa, os voos são realizados às segundas, quintas e sextas-feiras, saindo de Guarulhos às 7h45, com duração aproximada de 2 horas. No sentido inverso, partem de Dourados às 9h20.

Reformas

O local, atualmente administrado pela Infraero, ficou mais de 4 anos sem voos comerciais, realizando a última operação desse tipo em 30 de abril de 2021.

Para o retorno do funcionamento, o aeroporto passou por reformas para comportar voos comerciais, que exigem aeronaves maiores. As obras foram comandadas por equipes do Exército brasileiro e contaram com recursos federais, estaduais e municipais, totalizando mais de R$135 milhões.

O local ainda passará por obras para construção de um novo terminal de embarque e desembarque de passageiros.

