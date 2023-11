Caminhões da Fórmula Truck chegam à Capital para campeonato parado há sete anos

Na tarde de quinta-feira (9), caminhões da Fórmula Truck retornaram a Campo Grande e estiveram no Paço Municipal, para anunciar o retorno do campeonato, que há sete anos não é realizado na Capital. Os pilotos que vão competir na Etapa 8. A Fórmula Truck será realizada neste fim de semana, nos dias 10, 11 e 12 de novembro, no Autódromo Internacional de Campo Grande.

Representando as equipes, Dario Amaral falou da relação do público campo-grandense com os caminhões e alegria das equipes em voltar a correr no autódromo internacional Orlando Moura. “Campo Grande fica numa região que tem muito do transporte, o agronegócio é forte, onde sempre tem as carretas e caminhões. Então é exatamente o local onde a Fórmula Truck está diretamente ligada para seu público, que é dos caminhoneiros e dos amantes da auto velocidade.

“Todos os pilotos tinham a grande vontade de vir até o autódromo Orlando Moura, conhecido mundialmente, que é muito bom para moto velocidade e para outras categorias no geral. Para nós, pilotos e equipes, é motivo de muita satisfação fazer parte desse grid, aqui em Campo Grande. Provavelmente ano que vem teremos até duas provas aqui. Estamos trabalhando nisso. E para esse fim de semana, as equipes todas estão de parabéns, o autódromo já está bem cheio e vai ser um grande espetáculo”.

O diretor-geral da Fórmula Truck, Roberto Sirino, destacou as características que faz do autódromo de Campo Grande um dos mais apreciados por pilotos de diversas categorias da velocidade. “Tenho uma ligação muito forte com Campo Grande, desde a construção do autódromo e inúmeras boas recordações de corridas disputadas aqui, mas algo que é fundamental, é a segurança desse autódromo. Para mim, que estou há 52 anos envolvido em automobilismo, existem dois autódromos seguros: o de Goiânia e o de Campo Grande. É uma pista muito gostosa, de altíssima velocidade e tem curvas que impõe desafios para os pilotos. Não tem um muro para bater, não tem um agrário, não tem outros obstáculos que possam causar um prejuízo maior”, pontuou.

A última etapa da categoria foi realizada em maio de 2016. A etapa da Capital sul-mato-grossense é a penúltima da temporada. A competição já passou duas vezes por Guaporé (RS), Cascavel (PR), Londrina (PR), Nova Santa Rita (RS) e Santa Cruz do Sul (RS). A categoria fecha o ano novamente em Cascavel (PR). A Fórmula Truck é dividida nas categorias bomba injetora e eletrônico. Somadas as categorias, são 42 pilotos na pista. Os portões estarão abertos às 8h todos os dias.

Na sexta-feira (10) haverá treinos livres; no sábado (11) haverá treinos livres e tomada de tempo para o grid de largada e no domingo (12) acontecem shows e a corrida às 13h.

