“Estamos preparados para combater o crime organizado”, diz o governador Eduardo Riedel

Na manhã de hoje (10), aconteceu o lançamento da terceira fase da Operação SULMaSSP, realizada nas regiões fronteiriças entre Mato Grosso do Sul e Paraguai. A ação policial contou com equipes de inteligência dos estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Paraná.

Sabendo da importância da segurança nessa região de fronteira, o governador Reinaldo Riedel relatou que Mato Grosso do Sul vive um momento histórico na Segurança Pública, principalmente na união e integração com setores de segurança de estados vizinhos. “Em combate ao crime conseguimos reunir a inteligência, força, competência e equipamentos em prol do objetivo comum a todos nós”.

Durante a sua fala, Riedel agradeceu os estados envolvidos. “Estamos vivendo um momento histórico em relação à união da segurança pública reunindo grupos de inteligência e força em prol ao combate do crime organizado”, disse.

“Esta ação acaba refletindo e ganha destaque em todo o país, pelo nosso trabalho duro em combater o crime organizado. A nossa luta tem fronteira e opera em diferentes estados, por isso que nessa união tenho certeza que vamos reagir. Estamos preparados para combater esse tipo de crime”, finalizou o Governador durante a coletiva de imprensa na manhã de hoje.

Segundo dados da operação, mais de 1,5 mil policiais, 320 viaturas e 6 aeronaves estiveram na região de fronteira em combate ao crime organizado.

A Ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, também esteve presente no encerramento da operação e disse que a segurança pública está avançando no combate aos crimes fronteiriços. “ ” O Estado vai ganhar novos quatro novos presídios , além de investimentos educacional em segurança para compra de viaturas, armamentos e munições”, revelou.

Ela ainda relatou que a “Segurança pública se faz com investimentos e parcerias com governos dos estados vizinhos. As famílias brasileiras querem viver em paz e por isso compete aos governantes o esforço para vencer o crime organizado”

A Operação SULMaSSP, foi iniciada em março, teve auxílio de cinco estados brasileiros que enviaram setores de segurança e inteligência para atuar nas regiões de dívidas entre Paraguai, Brasil e Bolívia.

Números da Operação

Nos três dias de operação, foram 47,1 toneladas de drogas apreendidas, 332 armas de fogo e 3.358 veículos. Nesses dias foram cumpridos 332 mandados de buscas e apreensão. Segundo dados, 1.197 pessoas foram presas e 5.999 foram conduzidos as delegacias dos municípios de fronteira. Ainda durante os três dias, equipes do Corpo de Bombeiros realizaram 1.833 ações de combate a incêndios.

