Com moda sustentável em foco, Horto Florestal recebe mais uma edição do encontro de brechós neste sábado

Neste sábado, dia 11 de novembro, o Horto Florestal de Campo Grande será palco de um evento que promete movimentar a cena da moda sustentável na cidade. Acontece mais uma edição do Encontro de Brechós, realizado pelo Coletivo de Brechós com o apoio da Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur). Mais de 30 brechós locais estarão presentes, transformando o Horto Florestal em um verdadeiro paraíso para os amantes da moda consciente.

A moda sustentável vem conquistando cada vez mais espaço, e os brechós têm desempenhado um papel fundamental nesse movimento. Ao promover a reutilização e valorização de peças usadas, esses empreendimentos contribuem significativamente para a redução do desperdício têxtil e a minimização do impacto ambiental causado pela produção de roupas novas.

Val Reis, coordenadora do Coletivo de Brechós, destaca a importância desses encontros para conscientização e promoção da moda sustentável. “Eventos como este são vitais para conscientizar as pessoas sobre a importância de repensar seus hábitos de consumo. Além disso, proporcionam uma oportunidade única de encontrar peças exclusivas e cheias de estilo a preços acessíveis.”

Além da preocupação ambiental, o Encontro de Brechós também traz benefícios econômicos para a comunidade local. “Ao apoiar os brechós, estamos impulsionando pequenos negócios e contribuindo para a geração de renda em nossa comunidade. Cada compra feita em um brechó é um gesto de apoio e confiança nos empreendedores locais”, destaca Elza Grabowski, empreendedora à frente do Itinerante Brechó.

O evento, que acontece das 8h às 14h, promete uma experiência de compras única, com uma variedade de opções entre roupas infantis, masculinas e femininas, além de calçados, bolsas e acessórios. Os participantes terão a oportunidade de fazer compras conscientes, escolhendo peças únicas e estilosas, enquanto contribuem para um futuro mais sustentável.

Serviço

Evento: Encontro de Brechós

Data: 11 de novembro (sábado)

Horário: Das 8h às 14h

Local: Horto Florestal (Av. Ernesto Geisel esquina com a Av. Fernando Corrêa da Costa. Entrada pela Av. Ernesto Geisel)

Com informações da Prefeitura de Campo Grande

