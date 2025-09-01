Brasileirão tem rodada de clássicos, goleadas e viradas: Flamengo segue líder e Palmeiras empata dérbi com Corinthians

A 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, disputada nesse domingo (31), foi marcada por clássicos movimentados, goleada no interior paulista e vitórias importantes na luta contra o rebaixamento. O Flamengo manteve a liderança mesmo com empate diante do Grêmio, enquanto o Palmeiras ficou no 1 a 1 com o Corinthians no dérbi paulista.

Palmeiras pressiona, mas para em Hugo Souza e só empata com o Corinthians

Na Neo Química Arena, o dérbi entre Corinthians e Palmeiras terminou em 1 a 1. O Verdão abriu o placar aos 14 minutos, em pênalti convertido por Vitor Roque após falta de Charles sobre Flaco López. O Timão chegou ao empate 11 minutos depois, em cobrança de falta de Garro desviada por Gustavo Henrique e concluída contra o próprio gol por Joaquín Piquerez.

No segundo tempo, o Palmeiras teve mais posse de bola e volume ofensivo, mas esbarrou nas defesas decisivas de Hugo Souza. O Corinthians reforçou a defesa e conseguiu neutralizar os avanços rivais.

O resultado manteve o Verdão em 3º lugar, com 43 pontos, e o Timão em 11º, com 26.

Vitória encerra jejum contra o Atlético-MG

No Barradão, em Salvador, o Vitória derrotou o Atlético-MG por 1 a 0, gol de Erick logo aos quatro minutos de jogo, após passe de Osvaldo. O triunfo encerrou jejum de mais de um mês e tirou o Leão momentaneamente da zona de rebaixamento.

O Galo pressionou com Hulk, Cuello e Gabriel Menino, mas parou no goleiro Lucas Arcanjo e chegou à terceira derrota consecutiva. O Vitória chegou a 21 pontos e respira na tabela, enquanto o Atlético segue próximo do Z-4.

Mirassol atropela Bahia com goleada histórica

No Estádio José Maria de Campos Maia, o Mirassol não tomou conhecimento do Bahia e goleou por 5 a 1. João Victor, Chico da Costa e Lucas Ramon marcaram ainda no primeiro tempo, enquanto Alesson e Cristian ampliaram na etapa final. Rodrigo Nestor descontou para os visitantes.

Com intensidade do início ao fim, o time paulista manteve a sexta posição, agora com 32 pontos. O Bahia, que sofreu com falhas defensivas, caiu para a quarta colocação.

Vasco vence Sport em jogo eletrizante na Ilha do Retiro

Na Ilha do Retiro, o Vasco superou o Sport por 3 a 2 e deixou a 16ª posição. Nuno Moreira abriu o placar, Lucas Lima empatou de pênalti, mas Coutinho e Vegetti garantiram a vitória cruzmaltina. Ramon Menezes ainda descontou para o Leão, que segue na lanterna, com apenas 10 pontos. O Vasco chegou a 22 pontos e ganhou fôlego na luta contra o rebaixamento.

Internacional bate Fortaleza e sobe na tabela

No Beira-Rio, o Internacional venceu o Fortaleza por 2 a 1. Alan Patrick abriu o placar em pênalti, Lucca Prior empatou de cabeça e Vitinho, aos seis minutos do segundo tempo, fez o gol da vitória.

Com o resultado, o Colorado subiu para 10º lugar, com 27 pontos, enquanto o Fortaleza permanece em penúltimo, com 15.

Santos e Fluminense empatam em estreia de Vojvoda

Na Vila Belmiro, Santos e Fluminense ficaram no 0 a 0 em partida de poucas emoções. Foi a estreia de Juan Pablo Vojvoda no comando do Peixe, que chegou a 22 pontos e segue em 15º. O Tricolor, com 28, ocupa a nona colocação.

Flamengo empata com Grêmio e segue líder

No Maracanã, o Flamengo pressionou, mas ficou no 1 a 1 com o Grêmio. Arrascaeta abriu o placar para o Rubro-Negro aos oito minutos do segundo tempo, mas Tiago Volpi, de pênalti, empatou aos 37. O goleiro gremista fez história ao marcar o primeiro gol de um arqueiro nesta edição do Brasileirão.

O Flamengo segue na liderança com 47 pontos, dois à frente do Cruzeiro. O Grêmio, com 25, está em 12º.

Próximos jogos

Após a pausa para a Copa do Brasil, a 23ª rodada terá duelos decisivos:

– Fluminense x Bahia, no Maracanã (10/09, quartas da Copa do Brasil);

– Atlético-MG x Cruzeiro, pelas quartas da Copa do Brasil (11/09);

– Palmeiras x Internacional (13/09);

– Fortaleza x Vitória (13/09);

– Grêmio x Mirassol (13/09);

– Flamengo x Juventude (14/09).

