Prepare o guarda-chuva: bairros da Capital registram garoa na manhã desta segunda-feira

Confirmando o alerta de tempestade emitido pelo INMET (Instituto Nacional de Meteorologia), Campo Grande registou pancadas de chuva em algumas regiões, na manhã desta segunda-feira (1º). Na região central teve pancada fraca de chuvas. Assista o vídeo:



Em todo o MS

O INMET emitiu alertas para tempestades em todo Mato Grosso do Sul, com risco de chuvas intensas, ventos fortes e possibilidade de granizo. As condições climáticas podem afetar diversas regiões do Estado.

O alerta de perigo potencial, válido até amanhã (2), às 10h, cobre todo o estado e prevê chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, acompanhadas de ventos fortes (40-60 km/h) e possibilidade de queda de granizo. A previsão indica também um baixo risco de alagamentos, quedas de galhos de árvores e estragos em plantações.

Já o alerta de perigo, com grau de severidade maior, afeta especificamente o Pantanal, sudeste, Grande Dourados, Cone-Sul e a região de fronteira. Esse aviso, válido até 23h59min de hoje, prevê chuvas entre 30 e 60 mm/h, ou 50 a 100 mm/dia, com ventos de 60 a 100 km/h e a mesma possibilidade de granizo. Nessas áreas, o risco de corte de energia elétrica, queda de árvores e alagamentos é mais elevado.

Em caso de rajadas de vento, é recomendado que a população não se abrigue debaixo de árvores e evite estacionar veículos perto de torres de transmissão e placas publicitárias. Além disso, aparelhos eletrônicos não devem ser usados enquanto estiverem conectados à tomada.