Corrida de trilha em Bodoquena reunirá 250 atletas em setembro

Evento contará com percursos de até 42 km e versão infantil em áreas de rios e reservas ambientais

Bodoquena vai sediar no dia 13 de setembro uma corrida de trilha com limite de 250 participantes. A largada será no Refúgio Canaã, com concentração a partir das 3h30 e início das baterias às 4h.

O Trail Run Serra da Bodoquena terá percursos de 42 km, 30 km, 21 km, 12 km, 7 km e uma versão Kids. As trilhas passam por rios, áreas de mata fechada e reservas particulares, o que torna a prova mais desafiadora do que corridas realizadas em áreas urbanas.

Todos os concluintes recebem medalha. Haverá troféus para os cinco primeiros colocados gerais, masculino e feminino, em cada distância, e premiação para os três melhores por faixa etária. Também estão previstos sorteios e distribuição de brindes aos participantes.

Segundo o coordenador-geral, Carlos Porto, a prova alia esporte e preservação ambiental. O regulamento prevê desclassificação de atletas que descartarem lixo nas trilhas e, anualmente, o evento realiza o plantio de árvores em parceria com o movimento Mil Pelo Planeta. A versão Kids e ações educativas buscam aproximar crianças e famílias da prática esportiva.

O Trail Run Serra da Bodoquena é organizado pelo Instituto Ìmòlé e pela Bolt Realizações, com apoio da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur) e da Prefeitura de Bodoquena. A competição atrai participantes de outros estados e movimenta a rede hoteleira local.

Em 2026, a prova completa dez anos e terá edição especial.

