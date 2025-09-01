Saque-aniversário do FGTS está liberado para nascidos em setembro

Os trabalhadores nascidos em setembro já podem realizar o saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A retirada pode ser feita até o dia 28 de novembro para aqueles que optaram pela modalidade.

O valor disponível varia conforme o saldo total em conta. Quem possui até R$ 500 pode sacar 50% do montante. Para saldos de R$ 1 mil, o percentual cai para 40%. Já quem tem entre R$ 1.000,01 e R$ 5 mil pode retirar 30%. A consulta do valor liberado pode ser feita no site ou no aplicativo oficial do FGTS.

Como funciona o saque-aniversário

A modalidade permite a retirada anual de uma parte do saldo das contas ativas e inativas do FGTS, sempre no mês de aniversário do trabalhador. A adesão é opcional e pode ser feita pelo aplicativo.

No entanto, quem optar pelo saque-aniversário perde o direito de resgatar o valor total do FGTS em caso de demissão sem justa causa, ficando limitado apenas à multa rescisória de 40% sobre o saldo.

Caso o trabalhador queira cancelar a adesão e retornar à modalidade tradicional, chamada saque-rescisão, deve solicitar a mudança pelo aplicativo. O processo, entretanto, só passa a valer após 24 meses.

Calendário do saque-aniversário 2025

Nascidos em setembro: 2 de setembro a 30 de novembro

Nascidos em outubro: 1º de outubro a 29 de dezembro

Nascidos em novembro: 1º de novembro a 31 de janeiro de 2026

Nascidos em dezembro: 2 de dezembro a 28 de fevereiro de 2026

A Caixa Econômica Federal reforça que o saque-aniversário está disponível a todos os trabalhadores que possuam saldo e tenham aderido à modalidade.

