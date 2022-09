Brasil se vinga da Argentina e vai às semifinais do Mundial de Vôlei

O Brasil está nas semifinais do Mundial masculino de vôlei. A vaga foi conquistada na tarde desta quinta-feira (8) após vitória por 3 sets a 1 (25-16, 23-25, 25-22 e 25-21) sobre a Argentina, em jogo tenso disputado na Polônia.

A seleção brasileira agora aguarda o confronto entre Estados Unidos x Polônia para saber quem enfrentará na próxima fase do Mundial, no sábado (10). A outra semifinal já está definida: Itália x Eslovênia.

Leal foi o grande nome da seleção brasileiro contra os argentinos. O ponteiro liderou as estatísticas em três dos quatro sets e terminou a partida com 25 pontos, sendo 22 de ataque, um de bloqueio e dois de saque.

O time masculino do Brasil não enfrentava a Argentina desde a final do Sul-Americano, quando os brasileiros conquistaram o título. Além disso, nos Jogos de Tóquio, as seleções disputaram o terceiro lugar e os hermanos ficaram com a medalha de bronze.

Com o sexteto Lucarelli, Wallace, Cachopa, Lucão, Flávio, Leal e Thales iniciando a partida, a seleção brasileira fechou o primeiro set em 25 a 16 com uma grande participação de Leal, responsável por nove pontos de ataque e um de bloqueio.

O cenário mudou no segundo set. Apesar das tentativas de mudança de Renan Dal Zotto, a seleção brasileira tomou o empate no jogo após disputa apertada: 25 a 23.

O Brasil retomou o controle no terceiro set e, com Leal mais uma vez liderando as estatísticas (seis pontos de ataque), fez 25 a 22 e voltou a ficar em vantagem na partida: 2 a 1.

O quarto set seguiu tenso, como a maior parte do jogo, e teve novamente em Leal a sua grande arma. Com 25 a 21 no placar, o Brasil deu números finais à partida e carimbou a sua vaga nas semifinais.

Com o resultado, a seleção brasileira segue invicta no Mundial. Depois de três vitórias no grupo B contra Cuba, Japão e Qatar, o time comandado por Renan já havia superado o Irã nas oitavas antes de encarar a Argentina.

Com informações da Folhapress.

