Brasil enfrenta hoje a República Dominicana nas quartas da AmeriCup

O Brasil vai encarar, hoje, a República Dominicana, o segundo melhor terceiro colocado. Válido pelas quartas de final da Copa América de Basquete (AmeriCup), a partida será no Geraldão, no Recife, às 20h10.

Apesar da vitória sobre o Uruguai no último jogo por 76 a 66, a partida não foi das mais fáceis. O triunfo veio apenas no segundo tempo, após a estabilização da defesa brasileira, maior quantidade de rebotes e a entrada de jogadores mais experientes na rodagem do time.

Segundo o ala Léo Meindl, uma vantagem do Brasil na competição é contar com o apoio da torcida, como foi o caso diante dos uruguaios: “O apoio da torcida veio forte e temos certeza de que vamos fazer melhor no próximo. Vai servir como motivação, pois sabemos que entrar já classificado traz certa tranquilidade”.

Outros confrontos serão no mesmo dia, mas em horários diferentes: México x Canadá, às 11h10, Estados Unidos x Porto Rico, às 13h40, e Argentina x Venezuela, às 17h10. O chaveamento também impede que o Brasil enfrente argentinos e norte-americanos nas semifinais, em caso de passagem dos dois times.

