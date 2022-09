VÍDEO: Carro perde o controle e acerta poste na Gury Marques

Um carro em alta velocidade perdeu o controle e atingiu o poste de energia na tarde desta quinta-feira, na Avenida Gury Marques, em Campo Grande. De acordo com imagens de segurança, o carro ficou desgovernado após atingir de leve um caminhão que estava transitando ao seu lado na via.

No carro, de modelo Peugeot prata, estavam o motorista, de 29 anos, e o seu colega de trabalho. Eles estavam voltando do horário de almoço, seguindo em direção contrária a da Moreninha, quando emparelharam com um caminhão de transportadora Águia Sul. O veículo então encostou na lateral do caminhão e acabou perdendo o controle, já que estava em alta velocidade. O Peugeot acabou atingindo um poste de energia elétrica e ficou com a frente totalmente destruída.

O condutor, que não estava usando cinto no momento da colisão, e o passageiro não sofreram ferimentos graves, mas reclamaram de dores no peito. No local da batida, as vítimas receberam os primeiros atendimentos por duas unidades de resgate do Corpo de Bombeiros Militar e foram encaminhados para a Santa Casa, afim de realizar mais exames.

Segundo informações, o motorista do veículo que colidiu contra o poste não teria carteira de habilitação. O carro também estaria sem documentos. A energia do local foi interrompida pela batida e o poste precisará ser substituído. A previsão é que essa substituição ocorra ainda hoje, pela Energisa.

Com informações do repórter Willian Leite.

Veja também: Casal morre após veiculo colidir contra carreta na BR-163

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.