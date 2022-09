Loja é furtada na Capital e dono tem R$ 5 mil em prejuízo

Por volta das 2h da madrugada desta quinta-feira (8), uma loja de variedades foi invadida e furtada, na Avenida Presidente Tancredo Neves, localizada no Bairro Aero Rancho. O dono do estabelecimento, Everson Veiga, de 51 anos, foi quem descobriu o furto pela manhã. Ao todo, o micro empresário teve um prejuízo de cerca de R$ 5 mil.

Ao abrir a loja, ás 9h da manhã, o comerciante percebeu uma claridade incomum e as telhas e forro destruídas, mas pensou que era motivado por uma ventania. Após dar uma conferida pelo local, percebeu que diversos itens estavam faltando.

Foram levados da loja um notebook, uma TV Samsung 20 polegadas, 20 bonés, 4 caixinhas de som, um violão, 40 reais deixados no caixa que serviam para auxiliar no troco, além de semijóias e maquiagens. Everson estima que teve um prejuízo de mais de R$ 5 mil, entre os objetos levados e os estragos deixados pelos ladrões.

Ao perceber o furto, o dono do estabelecimento acionou a Polícia Militar, que foi até a loja e registrou o boletim de ocorrência. Everson também foi orientado pelos policias que atenderam ao chamado de se dirigir até alguma delegacia de plantão para registar o furto. Atualmente o comerciante espera para conversar com os vizinhos e conseguir algumas imagens das câmeras de segurança dos locais próximos, para ir registrar o boletim.

Alugando o local a cerca de 3 anos, Everson comenta que se sente desamparado pela segurança publica do Estado, já que a avenida não tem nenhum policiamento de madrugada, para cuidar do comércio da região. O micro empresário comenta também que os próximos passos a partir de agora é continuar trabalhando para se reerguer do prejuízo e investir na segurança da loja, comprando câmeras de monitoramento para o estabelecimento.

Com informações do repórter Willian Leite.

