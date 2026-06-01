Brasil goleia Panamá no Maracanã e embarca embalado para a Copa do Mundo de 2026

A Seleção Brasileira encerrou sua preparação em solo nacional para a Copa do Mundo de 2026 com uma atuação convincente diante de mais de 70 mil torcedores no Maracanã. Neste domingo (31), a equipe comandada por Carlo Ancelotti goleou o Panamá por 6 a 2 e confirmou o bom momento antes da viagem para o Mundial.
Os gols brasileiros foram marcados por Vinícius Júnior, Casemiro, Rayan, Lucas Paquetá, Igor Thiago e Danilo Santos. Já os panamenhos descontaram com Amir Murillo e Carlos Harvey.
O Brasil começou a partida em ritmo acelerado e precisou de apenas um minuto para abrir o placar. Após recuperação de bola no campo ofensivo, Casemiro encontrou Vinícius Júnior, que acertou um belo chute de fora da área para vencer o goleiro Orlando Mosquera.
Mesmo com o domínio da Seleção, o Panamá chegou ao empate aos 14 minutos. Amir Murillo cobrou falta, a bola desviou na barreira e enganou o goleiro Alisson.
O time visitante ganhou confiança e chegou a ameaçar a virada em uma finalização de Ismael Díaz, defendida por Alisson. No entanto, o Brasil voltou a controlar as ações e retomou a vantagem aos 39 minutos. Vinícius Júnior fez boa jogada pela esquerda e finalizou. Casemiro desviou de cabeça no caminho da bola e marcou o segundo gol brasileiro, confirmado após revisão do árbitro de vídeo (VAR).
Na volta do intervalo, Carlo Ancelotti promoveu uma ampla renovação na equipe, realizando dez mudanças. As alterações não diminuíram a intensidade do time, que ampliou rapidamente a vantagem.
Aos sete minutos do segundo tempo, Igor Thiago pressionou a saída de bola do goleiro panamenho, roubou a posse e a bola sobrou para Rayan marcar o terceiro gol. Pouco depois, Lucas Paquetá aproveitou uma jogada construída pela esquerda e anotou o quarto.
A pressão brasileira continuou. Aos 17 minutos, Igor Thiago sofreu pênalti e converteu a cobrança para fazer o quinto gol da partida. O sexto veio com Danilo Santos, que recebeu passe de Paquetá, driblou a marcação e finalizou com precisão para ampliar a goleada.
Nos minutos finais, o Panamá ainda conseguiu diminuir a diferença. Carlos Harvey acertou um chute de longa distância e fechou o placar em 6 a 2.
Além do resultado expressivo, os números da partida demonstraram a superioridade brasileira. A Seleção terminou o confronto com 53% de posse de bola, 20 finalizações contra 13 do adversário e 14 chutes na direção do gol, diante de nove dos panamenhos. O Brasil também encerrou o amistoso sem receber cartões amarelos, enquanto o Panamá teve uma advertência.
Com a vitória, a equipe de Carlo Ancelotti conclui a série de amistosos preparatórios em alta e segue para a Copa do Mundo de 2026 cercada de expectativa, após apresentar um futebol ofensivo e eficiente diante de sua torcida no Maracanã.
