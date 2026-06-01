Junho começa com sol, calor e previsão de chuva irregular em Mato Grosso do Sul

O mês de junho começa com tempo firme na maior parte de Mato Grosso do Sul, mas com possibilidade de pancadas de chuva isoladas em algumas regiões do Estado. Nesta segunda-feira (1º), a previsão é de sol com variação de nebulosidade em Campo Grande e nos principais municípios sul-mato-grossenses, segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

Apesar do predomínio do tempo aberto, há chance de chuva passageira principalmente nas regiões sul, sudoeste, centro-norte, norte e nordeste. No entanto, os acumulados devem ser baixos e a distribuição das precipitações ocorrerá de forma bastante irregular.

As temperaturas seguem elevadas para esta época do ano, especialmente nas regiões pantaneira, norte e bolsão. De acordo com o Cemtec, os termômetros podem alcançar até 34°C em algumas localidades, enquanto a umidade relativa do ar tende a ficar baixa durante a tarde, variando entre 25% e 40%.

Na Capital, o dia começou com temperatura de 17°C e sensação térmica de 15°C. Ao longo da tarde, os termômetros devem atingir entre 27°C e 29°C.

No norte do Estado, Coxim terá máxima de 31°C. Em Camapuã, a previsão varia entre 18°C e 31°C. Já em Paranaíba, na região do bolsão, as temperaturas ficam entre 17°C e 30°C, enquanto Três Lagoas registra mínima de 16°C e máxima de 29°C.

Na região pantaneira, Corumbá deve ter temperaturas entre 21°C e 29°C. Em Aquidauana, os termômetros variam de 19°C a 29°C. Porto Murtinho, por sua vez, pode registrar máxima de 30°C, com mínima de 20°C.

O sul do Estado apresenta temperaturas mais amenas. Em Dourados, a previsão indica mínima de 16°C e máxima de 27°C. Ponta Porã deve ter um dos dias mais frescos, com variação entre 17°C e 23°C. Em Iguatemi, os termômetros ficam entre 16°C e 27°C.

Na região leste, Anaurilândia terá mínima de 16°C e máxima de 28°C.

A combinação entre calor durante o dia, baixa umidade relativa do ar e possibilidade de chuva isolada marca o início de junho em Mato Grosso do Sul, mantendo características típicas da transição entre o outono e o inverno no Estado.

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