Denúncia de violência doméstica leva PM a foragido do sistema prisional, morto após confronto em Sidrolândia

Um homem identificado como Claudenir Martins de Oliveira morreu na noite desse domingo (31) após reagir a uma abordagem da PM (Polícia Militar) em Sidrolândia, município localizado a 71 quilômetros de Campo Grande. Apontado pelas autoridades como integrante do PCC (Primeiro Comando da Capital) e foragido do sistema prisional, ele havia sido denunciado por violência doméstica momentos antes da ação policial.

Segundo o boletim de ocorrência, o caso teve início quando a 8ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) recebeu um pedido de socorro enviado por uma mulher por meio de aplicativo de mensagens. Na comunicação, ela relatava estar sendo vítima de violência doméstica e identificava Claudenir, conhecido como “Boiadeiro do PCC”, como autor das agressões.

Ao consultar os sistemas de segurança pública, os policiais constataram que o suspeito estava evadido do sistema prisional e possuía ligação com a facção criminosa. Durante o atendimento da ocorrência, as mensagens enviadas pela denunciante desapareceram repentinamente do aplicativo, situação que elevou a preocupação dos militares diante da possibilidade de risco iminente à vítima.

Com isso, equipes da Força Tática seguiram até o endereço informado. Conforme o registro policial, ao chegarem ao local, os militares avistaram Claudenir correndo em direção aos fundos do imóvel. Devido à baixa iluminação da área, os policiais iniciaram buscas utilizando lanternas de baixa intensidade.

Ainda de acordo com a ocorrência, durante as buscas o suspeito surgiu de trás de um coqueiro, onde tentava se esconder, e sacou um revólver, fazendo movimentos que indicavam uma tentativa de disparar contra os policiais. Para conter a ameaça, um sargento da equipe efetuou dois disparos.

Claudenir foi atingido e desarmado. Como ainda apresentava sinais vitais e diante da distância para o acionamento de uma equipe de emergência, os próprios policiais realizaram o transporte até o Hospital Municipal de Sidrolândia.

O homem deu entrada na unidade hospitalar por volta das 22h30, mas teve a morte constatada pela equipe médica às 23h.

Após a ocorrência, a área foi isolada e preservada até a chegada da Polícia Científica. Durante os trabalhos periciais, foi apreendido um revólver Taurus calibre .22, com numeração suprimida e carregado com cinco munições, que estava em posse do suspeito. A pistola funcional Beretta APX utilizada pelo policial militar também foi recolhida para os procedimentos de praxe.

O caso foi registrado e será investigado pelas autoridades competentes. Conforme dados da segurança pública estadual, esta foi a 52ª morte decorrente de intervenção legal registrada em Mato Grosso do Sul em 2026.

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