Paradesporto! Destaque local na Petra participa de Meeting

Campo Grande foi uma das capitais brasileiras que recebeu ontem (30) o Meeting Paralímpico Loterias Caixa. O evento também realizado no mesmo dia em João Pessoa(PB). Na Capital, participaram 173 atletas, entre nomes consagrados e promessas do esporte, em disputas de atletismo e natação. No Parque Ayrton Senna, principal palco das provas de pista, o destaque local foi o jovem Aldrey Gonzaga, que segue em ascensão na modalidade Petra T72 – um equipamento que lembra um triciclo.

Nascido em Campo Grande, o atleta de 22 anos vive uma trajetória meteórica desde que iniciou no esporte, em 2022. Logo no primeiro ano, já alcançou um feito expressivo ao bater o recorde do Brasil nos 100 metros, com o tempo de 17 segundos e 96 centésimos. A evolução continuou nos anos seguintes. “Em 2022 eu consegui bater o recorde brasileiro. Em 2023 foi um ano muito bom, consegui também bater recorde. Hoje fui campeão brasileiro adulto em 2024”, destacou a O Estado.

Competindo em casa, Aldrey ressaltou o fator emocional como diferencial. “É sempre bom correr e é sempre melhor correr em casa. A gente está aqui treinando todo dia, conhece a pista, conhece toda a estrutura”, afirmou.

O evento, organizado pelo CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro), tem como proposta unir atletas de alto rendimento e iniciantes, funcionando como porta de entrada para novos talentos. Para o campeão paralímpico Yeltsin Jacques, que abriu sua temporada nas provas de 1500m e 5000m em Campo Grande, essa é a essência do Meeting.

“A ideia é trazer os atletas de alta performance, mas também fomentar e captar novos talentos. Ver essas crianças competindo mostra que o esporte paralímpico brasileiro está no caminho certo”, afirmou.

Novos nomes fazem sua estreia

Além dos atletas consolidados, o Meeting também é palco de estreias, como a da sul-mato-grossense Daiene Louveira Rocão de Souza, de 38 anos, que fará sua primeira competição oficial. Após um acidente, ela encontrou no esporte uma nova perspectiva de vida. “É uma sensação surreal, porque eu só via esse tipo de competição na TV. Agora fazer parte disso parece que ainda não caiu a ficha”, disse.

A atleta também deixou uma mensagem para quem deseja iniciar no esporte: “O limite está na nossa cabeça. Se tiver medo ou vergonha, vai com medo mesmo. É assim que a gente aprende onde está o nosso limite”.

Enquanto o circuito do Meeting segue por todo o país até agosto, a etapa de Campo Grande reforça o papel do evento na formação de atletas e histórias inspiradoras — como a de Aldrey, que alia resultados expressivos a uma mensagem de superação. “Acima de qualquer coisa você é capaz. Depois que conheci o esporte, isso virou minha vida”, concluiu.

Por Ricardo Prado

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