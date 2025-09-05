Brasil goleia Chile e Paraguai garante vaga em noite de definições nas Eliminatórias da Copa de 2026

A penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 foi de festa para dois países. No Rio de Janeiro, a Seleção Brasileira venceu o Chile por 3 a 0 no Maracanã e consolidou sua posição no G-3 da tabela. Em Assunção, o Paraguai empatou sem gols com o Equador e carimbou seu retorno ao Mundial após 16 anos.
Com gols de Estêvão, Lucas Paquetá e Bruno Guimarães, o Brasil dominou o Chile e contou com boas atuações de seus reservas. O primeiro tempo foi marcado por pressão brasileira, com chances criadas por Gabriel Magalhães e Casemiro, que chegou a marcar, mas teve o gol anulado por impedimento. O placar foi aberto aos 37 minutos, quando Estêvão aproveitou rebote de chute de Raphinha defendido por Vigouroux.
Na segunda etapa, Carlo Ancelotti promoveu mudanças que deram novo ritmo ao time. Aos 27, Luiz Henrique cruzou para Paquetá ampliar de cabeça. Três minutos depois, Bruno Guimarães aproveitou sobra no travessão em lance iniciado por Paquetá e fechou o placar.
Com defesa sólida, liderada por Alisson e Marquinhos, a Seleção neutralizou as investidas chilenas e manteve o controle até o fim. O resultado levou o Brasil a 28 pontos, consolidando a terceira colocação e garantindo tranquilidade para a última rodada, quando enfrentará a Bolívia em El Alto, na próxima terça-feira (9).
Paraguai volta ao Mundial após 16 anos
Se no Rio a festa foi brasileira, em Assunção a noite foi de euforia paraguaia. A Albirroja precisava apenas de um empate para confirmar a classificação e conseguiu o resultado ao segurar o 0 a 0 contra o Equador no Defensores del Chaco.
O jogo foi truncado e com poucas oportunidades. Ramón Sosa parou em boa defesa de Galíndez no primeiro tempo, enquanto Sanabria e Cubas, que acertou o travessão, quase abriram o marcador na etapa final. O Equador também criou sua chance mais clara com Páez, mas sem direção ao gol.
Ao fim da partida, a torcida transformou o estádio em palco de celebração. O presidente Santiago Peña decretou feriado nacional nesta sexta-feira (5) em comemoração à classificação. O Paraguai retorna à Copa após 16 anos, desde a campanha de 2010, quando chegou às quartas de final na África do Sul.
Enquanto o Brasil encara a altitude boliviana em El Alto, o Chile, já sem chances, enfrenta o Uruguai em Santiago. O Equador, classificado, busca confirmar posição na parte de cima da tabela. Já o Paraguai entra em campo sem pressão, com a festa garantida após o retorno ao cenário mundial.
