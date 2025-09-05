Mulher é espancada por irmãs após discussão por celular em Campo Grande

Uma mulher de 40 anos foi brutalmente agredida por duas irmãs, de 19 e 21 anos, na tarde dessa quinta-feira (4), no bairro Jardim Itamaracá, em Campo Grande. A vítima foi socorrida com lesões graves e segue internada na Santa Casa.

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher relatou à Polícia Militar que foi obrigada a entrar em um veículo conduzido pelas suspeitas. Durante o trajeto, elas a espancaram com um objeto semelhante a um porrete, enquanto exigiam informações sobre o paradeiro de um celular.

As agressões, que se concentraram na cabeça, nas costelas e nos braços, deixaram a vítima com lacerações extensas, hematomas e suspeita de fraturas. Em estado de desorientação, ela só foi liberada quando as agressoras encontraram o aparelho dentro do próprio carro. Em seguida, abandonaram a mulher em via pública e fugiram.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e encaminhou a vítima, consciente, mas confusa, para atendimento de urgência. Na Santa Casa, ela permanece em observação médica.

Equipes da Polícia Militar realizaram buscas em endereços ligados às irmãs, mas não conseguiram encontrá-las. Até o momento, as suspeitas seguem foragidas. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado como lesão corporal grave e sequestro.

