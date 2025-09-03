Cruzeiro e Corinthians farão a final do Brasileirão Feminino 2025

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou nesta terça-feira (2) as datas e horários da final do Campeonato Brasileiro Feminino 2025, que será disputada entre Cruzeiro e Corinthians.

O primeiro jogo está marcado para o domingo, 7 de setembro, às 9h30 (de MS), no estádio Independência, em Belo Horizonte. A partida de volta será no domingo seguinte, 14 de setembro, às 10h30, em São Paulo, em local a ser definido pelo Corinthians, que tem o direito de escolha por ter feito a melhor campanha entre os finalistas.

Ambos os duelos terão transmissão ao vivo da TV Globo.

A decisão reúne os dois melhores times da fase classificatória. O Cruzeiro terminou a primeira fase como líder, com 36 pontos, seguido pelo Corinthians, vice-líder com 34 pontos.

O time mineiro busca um feito inédito: conquistar o primeiro título nacional e se tornar a primeira equipe de Minas Gerais campeã do Brasileirão Feminino. Já o Timão sonha em ampliar sua hegemonia: vai em busca do sétimo título da história e do sexto troféu consecutivo da competição.

Nos confrontos de 2025, o Corinthians levou vantagem sobre a Raposa. Pelo Brasileirão, venceu por 4 a 2 na 15ª rodada. Já na Copa do Brasil Feminina, os dois clubes se enfrentaram nas oitavas de final, e o Timão avançou após vitória nos pênaltis.

Com o equilíbrio da campanha e a rivalidade recente, a final promete fortes emoções para os torcedores e será mais um capítulo da consolidação do futebol feminino no país.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais