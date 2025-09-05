Funsat oferece mais de 960 vagas emprego em Campo Grande

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) está com 967 vagas abertas para quem procura o primeiro emprego em Campo Grande nesta sexta-feira (5). O atendimento ocorre das 7h às 17h, na sede da fundação, localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória.

Para acessar as oportunidades, é necessário cadastrar ou atualizar o perfil no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, que concentra informações sobre vagas, contratos e seguro-desemprego.

Entre as funções mais procuradas por quem ainda não tem experiência estão:

– Operador de caixa: 194 vagas

– Operador de telemarketing ativo: 100 vagas

– Auxiliar de operação: 100 vagas

– Auxiliar de logística: 60 vagas

– Auxiliar de limpeza: 50 vagas

Também há vagas em áreas diversas, como atendente de barista, ajudante de eletricista, atendente de lojas, auxiliar de cozinha e alimentador de linha de produção.

No total, a Funsat oferece 1.704 vagas em Campo Grande, incluindo postos para candidatos com experiência, funções temporárias e oportunidades para pessoas com deficiência (PcDs).

Para PcDs, há oito vagas distribuídas entre funções como agente de saneamento, almoxarife, atendente de lojas, auxiliar de limpeza, empacotador e porteiro. Já entre as vagas temporárias, são quatro no total, com destaque para ajudante de churrasqueiro e empregado doméstico diarista.

Os setores de comércio, logística, serviços gerais e produção concentram a maior parte das ofertas, especialmente para operador de caixa, auxiliar de operação, auxiliar de logística e repositor de mercadorias. Outras vagas menos comuns incluem analista ambiental, fonoaudiólogo, tecnólogo em automação e mestre de obras.

A Funsat reforça a importância de manter o cadastro atualizado no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Além disso, dúvidas podem ser esclarecidas diretamente na sede da fundação ou nos demais postos do Ministério do Trabalho.

