Brasil garante vaga olímpica no Mundial de Trampolim individual feminino

No Mundial de Ginástica de Trampolim, realizado em Birmingham, Inglaterra, as atletas brasileiras Alice Hellen e Camilla Gomes protagonizaram um feito histórico no último domingo (13) ao conquistarem uma vaga olímpica no trampolim individual feminino. O destaque do Brasil na competição reafirma o potencial e a competitividade das ginastas brasileiras no cenário internacional.

A excepcional performance das atletas no evento abriu caminho para a conquista da vaga olímpica, marcando um momento memorável para a ginástica brasileira. No dia seguinte à confirmação desse feito, Alice Hellen e Camilla Gomes enfrentaram a final do trampolim individual, demonstrando mais uma vez sua habilidade e dedicação ao esporte.

Alice Hellen, confiante em sua habilidade técnica, optou por uma série com um nível de dificuldade ainda mais elevado na final. Com uma nota de 54.280, a atleta brasileira conquistou a sexta colocação na disputa, reforçando seu talento e contribuindo para a expressiva participação do Brasil no campeonato.

Já Camilla Gomes, em uma disputa acirrada, encerrou a competição na oitava posição, consolidando sua presença entre as melhores do mundo no trampolim individual feminino. A atleta não apenas celebra o feito histórico ao lado de Alice Hellen, mas também mantém o foco nas próximas etapas e desafios que a ginástica de trampolim reserva.

As emoções da ginástica de trampolim não param por aqui. O cenário esportivo prevê oportunidades de classificação olímpica por meio das etapas da Copa do Mundo em 2024. Com a vaga garantida, Camilla Gomes buscará ampliar as conquistas e representar o Brasil nos Jogos Olímpicos.

Confira o recado deixado pelas atletas no perfil oficial da CBG no Instagram:

Com informações da CBG