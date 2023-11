Vai aproveitar? Ingressos de cinema por 8 reais hoje na rede UCI

Hoje, 13 de novembro, a rede UCI celebra aniversário de 26 anos no Brasil e para estender a comemoração os ingressos estarão mais baratos. A meia entrada custará R$ 8,00 e a inteira R$ 16,00. A promoção vale apenas hoje.

Na programação, os filmes também ganham um toque especial com a reexibição do 1º filme da franquia Jogos Vorazes; Meninas Malvadas; e “Senhor dos anéis: o retorno do rei.

Na parte de alimentação, o desconto será dado no combo de pipoca salgada média com dois refrigerantes de 500 ml por R$ 30,00.

A rede UCI cinemas é o maior complexo de cinema do país com mais de 230 salas.

Confira os filmes em cartaz

Além da reexibição dos filmes acima, estão em cartaz os lançamentos: As Marvels; ; Five Night at Freddy’s; Muleque Té Doido; HYpnotic; O assassino da lua das flores; Mussum: o films; Não Abra; Nosso Sonho; Trolls 3, entre outros.

Para conferir mais filmes em cartaz e informações acesse o site.A Rede de cinema UCI fica localizada no shopping Bosque dos Ypês na Av. Cônsul Assaf Trad, N 4634, Parque dos Novos Estados, Campo Grande – MS.

