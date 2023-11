Corpo de homem é encontrado após pular no Rio Canguery durante banho

O corpo de um homem de 39 anos foi encontrado no final da tarde de ontem (12), boiando no Rio Canguery, na zona rural do município de Amambai, a 351 quilômetros de Campo Grande. Segundo informações da polícia, ele estava com a esposa, quando decidiu tomar banho no rio, quando desapareceu.

Conforme o boletim de ocorrência, equipe do Corpo de Bombeiros foram acionados por volta das 17h, quando receberam informações de afogamento. No local, a esposa relatou que o marido teria entrado no rio na parte mais funda e acabou sumindo. O corpo da vítima foi encontrado a 80 metros de onde o casal estava tomando banho.

Não há informações se a vítima sabia nadar ou se havia ingerido bebidas alcoólicas. O caso foi registrado como morte a esclarecer na delegacia do município.

