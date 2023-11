 Pâmela Rosa e Lucas Rabelo são campeões no STU Recife 2023

No último domingo, 12 de novembro, a cidade de Recife foi palco de grandes emoções e conquistas no universo do skate nacional. Pâmela Rosa, renomada skatista brasileira, brilhou ao conquistar seu quarto título brasileiro de skate street na última etapa da temporada do STU (Skate Total Urbe). Aos 24 anos, Pâmela celebra a volta ao topo após cinco anos, marcando 77.45 pontos e liderando o ranking nacional com 39.000 pontos.

A skatista bicampeã do Super Crown da Street League mostrou sua superioridade ao superar Karla Carolina, que alcançou 69.91 pontos. A ausência de Rayssa Leal e Gabi Mazetto, campeãs recentes do STU, não impediu Pâmela de se destacar e consolidar sua posição como uma das principais atletas do skate street feminino.

Antes do evento em Recife, Pâmela Rosa aproveitou para visitar sua família em Toritama, no agreste pernambucano. Emocionada, Pâmela destacou a importância de compartilhar a vitória com seus familiares: “Foram dias incríveis, momentos que jamais vou esquecer.”

No entanto, Pâmela já tem o foco no futuro, com a SLS Super Crown em dezembro, em São Paulo, e o Mundial no Japão. Ela expressa sua expectativa:

“A expectativa é muito grande, mas penso em uma competição de cada vez. Sempre evoluindo e me divertindo.”

Outro destaque do evento foi Lucas Rabelo, que, poucas semanas após conquistar a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos Santiago 2023, sagrou-se campeão da temporada 2023 do STU na etapa de Recife. O cearense enfatizou a importância de ganhar no Nordeste e compartilhar o skate de alto nível com a região.

Lucas Rabelo superou Giovanni Vianna, marcando 84.13 pontos contra 82.95. Rabelo expressou sua tranquilidade antes da competição, afirmando: “Tinha que realizar isso, precisava ganhar no Nordeste, que merece receber esse skate de alto nível.”

Na categoria park masculino, o catarinense Kalani Konig e o paranaense Augusto Akio comemoraram juntos, coroando uma dobradinha pela terceira vez no ano. Kalani destacou a felicidade por Akio ter sido campeão brasileiro, enquanto Akio enalteceu a entrega do público pernambucano ao skate de alto nível apresentado no evento.

No park feminino, Isadora Pacheco superou lesões e adversidades para conquistar o título da etapa e da temporada do STU. Mesmo com um pé torcido e um dedo machucado, Isadora conquistou a nota de 67,67, superando Dora Varella. Isadora somou 42.000 pontos na temporada, levando para casa o título e celebrando a superação.

