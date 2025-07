Brasil enfrenta o Japão neste sábado por vaga na final da Liga das Nações de Vôlei Feminino

A Seleção Brasileira de Vôlei Feminino entra em quadra na tarde deste sábado (26) para um confronto decisivo contra o Japão, em busca de uma vaga na final da Liga das Nações (VNL). A partida será realizada às 14h (horário de Mato Grosso do Sul), na cidade de Lodz, na Polônia.

O duelo traz um ingrediente especial: as japonesas foram as responsáveis por eliminar o Brasil na semifinal da edição passada da competição, e agora a equipe comandada por José Roberto Guimarães tenta dar o troco e alcançar a grande final.

Na manhã deste sábado, o técnico confirmou a lista das 14 atletas disponíveis para a semifinal, entre elas a central sul-mato-grossense Lorena Viezel, que veste a camisa número 4 da seleção. Além dela, foram relacionadas: Macris Carneiro, Roberta Ratzke, Kisy Nascimento, Tainara Santos, Jheovana Emanuele, Rosamaria Montibeller, Gabi Guimarães, Julia Bergmann, Helena Wenk, Julia Kudiess, Diana Duarte, Laís Vasques e Marcelle Arruda.

A campanha brasileira até aqui é sólida. Em 12 jogos disputados na competição, a seleção sofreu apenas uma derrota — para a Itália, logo na estreia, por 3 sets a 0. Coincidentemente, a equipe italiana é a adversária garantida na grande final, após vencer a primeira semifinal realizada na manhã deste sábado.

Se vencer o Japão, o Brasil disputará a medalha de ouro neste domingo (27), às 15h (MS). Caso seja derrotado, entrará em quadra mais cedo, às 10h, na disputa pelo terceiro lugar.

A torcida brasileira acompanha com expectativa a atuação das atletas, que vêm se destacando pela consistência e intensidade em quadra. O duelo promete ser equilibrado, com as japonesas apostando na velocidade e defesa sólida, enquanto o Brasil confia na força de ataque e no entrosamento do grupo.

