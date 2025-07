Jogo fecha temporada nacional para o futebol masculino de MS

Marcado por atraso em salários, Operário se despede da Série D

O Operário entra em campo neste sábado (26), às 15h, no estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, para fazer sua última partida na Série D do Campeonato Brasileiro. O adversário é o Cianorte, que ainda briga pelas primeiras posições no Grupo A7. Já sem chances de classificação, o Galo tenta encerrar a campanha com uma vitória diante da própria torcida e superar uma semana conturbada.

A equipe sul-mato-grossense soma 14 pontos, com três vitórias, cinco empates e cinco derrotas, e ocupa a sexta colocação no grupo. A diferença para o G-4 já não pode mais ser superada, mesmo com uma vitória na última rodada. As vagas à próxima fase estão praticamente asseguradas para Inter de Limeira, com 30 pontos, Goiatuba e Cianorte, ambos com 19, e Cascavel, com 18 pontos. O Uberlândia, com 16, ainda sonha com a classificação, desde que vença o confronto direto contra o Cascavel.

Na rodada passada, o Operário venceu o vice-lanterna Monte Azul fora de casa por 2 a 1. O resultado ampliou a sequência invicta da equipe para cinco jogos mas, apesar da boa reta final, o desempenho irregular no restante da campanha, especialmente em derrotas como o 5 a 1 sofrido para a Inter de Limeira na oitava rodada, comprometeram as chances de brigar por vaga.

Durante a semana, o ambiente interno do clube foi marcado por tensão. Segundo informações que circularam nas redes sociais, atletas se recusaram a participar de treinamentos em protesto contra atrasos no pagamento de salários e no depósito do FGTS. A situação gerou grande repercussão e levou a diretoria a se reunir às pressas com o elenco, para apresentar uma proposta de regularização.

O clube publicou uma nota oficial, onde afirmou que iniciaria o pagamento da folha salarial de atletas e comissão técnica, incluindo acordos trabalhistas firmados anteriormente, até o fim da semana. No mesmo comunicado, o clube reforçou o compromisso de disputar a última partida com todos os jogadores disponíveis e aptos fisicamente. O elenco conta com 26 atletas e, segundo a nota, apenas aqueles com contrato vigente, especialmente os que sofreram lesões durante a competição, permanecerão vinculados ao clube após a rodada final. Os demais retornarão aos seus estados de origem e compromissos pessoais.

À reportagem, o presidente Nelson Antônio garantiu que a folha foi totalmente regularizada na quinta-feira (24), a dois dias do jogo. A diretoria também agradeceu o comprometimento dos profissionais envolvidos com o elenco que, segundo a nota, seguiram treinando normalmente, mesmo diante das incertezas financeiras.

Com a despedida da Série D, o clube agora volta as atenções para o planejamento da próxima temporada. Sem calendário nacional garantido para 2026, a prioridade passa a ser a disputa do Campeonato Sul-Mato-Grossense no primeiro semestre do ano que vem, com o desafio de reorganizar as finanças e recuperar a credibilidade fora de campo.

Mellissa Ramos