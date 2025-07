Equipe de ambulância é afastada após acidente que matou jovem na BR-163, em Campo Grande

A equipe médica que atuava em uma ambulância da cidade de São Gabriel do Oeste foi temporariamente afastada após se envolver em um grave acidente que resultou na morte de Maria Eduarda, de 19 anos, na madrugada deste sábado (26). A colisão aconteceu na BR-163, na região do Jardim Colúmbia, em Campo Grande.

Segundo a Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, a ambulância do tipo UTI móvel retornava de uma transferência inter-hospitalar quando foi atingida por uma motocicleta que atravessou repentinamente a rodovia. A jovem, que estava na garupa, sofreu múltiplas fraturas e não resistiu aos ferimentos.

No veículo estavam o motorista, uma médica e um enfermeiro. Nenhum deles ficou ferido fisicamente, mas foram afastados das funções por tempo indeterminado devido ao abalo emocional causado pela tragédia. “Foram registradas avarias de porte médio na ambulância e, em virtude do abalo emocional, os profissionais foram temporariamente afastados de suas atividades pela Fundação de Saúde, com acompanhamento e suporte necessários”, informou a prefeitura em nota.

O acidente foi registrado em boletim de ocorrência. De acordo com as informações, a motocicleta era conduzida por um rapaz que tentou atravessar a pista e foi atingido pela ambulância que trafegava pela rodovia federal. Um vídeo divulgado pela página Campo Grande Mil Grau mostra o momento da colisão, captado por câmeras de segurança da região. As imagens, ainda que de longe, revelam a moto entrando na via no instante em que a ambulância se aproximava. Após o impacto, a moto foi arrastada por vários metros até o veículo parar no acostamento.

Imediatamente após a colisão, a médica e o enfermeiro prestaram os primeiros socorros às vítimas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, bem como a concessionária CCR MSVia, responsável pela administração da BR-163.

Em nota oficial publicada nas redes sociais, a Prefeitura de São Gabriel do Oeste lamentou o ocorrido e se solidarizou com os familiares de Maria Eduarda. “A Saúde de São Gabriel do Oeste manifesta solidariedade à família da vítima e reforça seu compromisso com a segurança dos servidores, o respeito à vida e a transparência na prestação de informações à população”, declarou.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais