Brasil encerra Eliminatórias contra a Bolívia em desafio na altitude de El Alto

A seleção brasileira entra em campo nesta terça-feira (9), às 20h30 (horário de MS), para enfrentar a Bolívia e encerrar sua participação nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. O jogo será disputado em um dos cenários mais desafiadores do futebol mundial: os 4.150 metros de altitude da cidade boliviana.

Apesar da classificação já garantida para o Mundial, o técnico italiano Carlo Ancelotti destacou a importância do confronto para avaliar jogadores e testar novas estratégias. Segundo ele, a altitude exige cuidados especiais.

“A ideia que tenho é mudar um pouco. Estamos avaliando o cansaço dos jogadores, temos que considerar que há um componente que pode mudar a estratégia do jogo. Estou buscando informações com jogadores que já atuaram nessas condições. Não tenho muita experiência, mas a seleção já jogou muitas vezes lá e tem experiência”, disse o treinador.

O zagueiro Gabriel Magalhães, do Arsenal (Inglaterra), reforçou a confiança da equipe, minimizando os efeitos da altitude.

“Não temos que pensar em altitude e, sim, que vestimos a camisa da seleção brasileira para fazer um grande jogo e sairmos vitoriosos. Sabemos das dificuldades, mas estamos preparados para isso”, afirmou.

Com o Brasil já garantido na próxima Copa, Ancelotti tem usado as últimas rodadas para dar rodagem a novos nomes. O técnico elogiou jogadores como Douglas Santos e Luiz Henrique, que agradaram quando tiveram chance.

“O bom desta data é que conheci novos jogadores. Gostei disso, porque os novos ajudaram a equipe. O que mais gostei nestes três jogos que fizemos foi a atitude da equipe. Isso é uma base muito importante para o futuro desta seleção”, completou o comandante.

Um dos cotados para começar como titular nesta terça-feira é o atacante Luiz Henrique, que se destacou ao entrar no segundo tempo contra o Chile.

