Presos na Operação Spotless serão trazidos de Terenos para a Capital

Pelo menos nove mandados de prisão preventiva já foram cumpridos na manhã desta terça-feira (9) durante a Operação Spotless, deflagrada pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado), com apoio do GECOC e do Batalhão de Choque e BOPE. Entre os detidos está o prefeito da cidade, Eduardo Henrique Wancura Budke (PSDB).

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) informou que, ao todo, foram expedidos 16 mandados de prisão e 59 de busca e apreensão, cumpridos nos municípios de Terenos e Campo Grande. Em Terenos, equipes foram à Prefeitura, residências de empresários e um bar, enquanto em Campo Grande houve cumprimento em uma casa no bairro Santo Antônio.

Segundo o MPMS, a operação identificou uma organização criminosa voltada a fraudes contra a Administração Pública, liderada por um agente político, que utilizava servidores públicos corrompidos para direcionar licitações e beneficiar empresas do esquema. Em contratos firmados apenas no último ano, os valores desviados ultrapassam R$ 15 milhões.

O esquema também envolvia o pagamento de propina a servidores que atestavam falsamente o recebimento de produtos e serviços e aceleravam trâmites administrativos para viabilizar pagamentos de notas fiscais.

A investigação se valeu de provas obtidas em celulares apreendidos na Operação Velatus, compartilhadas judicialmente, que revelaram o modus operandi e permitiram chegar ao líder do esquema.

Movimentação e colaboração da Prefeitura

Na delegacia de Terenos, a movimentação é intensa. Seis presos já foram levados, e outros três serão transportados para Campo Grande, passando pelo IMOL (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) antes de serem encaminhados à prisão.

Na Prefeitura, onde um mandado de busca também foi cumprido, a administração municipal afirmou que não foi oficialmente comunicada sobre o motivo da operação, mas está colaborando integralmente com as autoridades.

“A Prefeitura está fornecendo todas as informações e documentos que se fizerem necessários para o esclarecimento dos fatos”, diz a nota.

Histórico

A Operação Spotless ocorre pouco mais de um ano após a Operação Velatus, que investigou fraudes milionárias em licitações na Prefeitura de Terenos. Na época, servidores chegaram a ser presos e acusados de integrar esquemas ilícitos para desviar recursos públicos.

Com colaboração da repórter Brunna Paula

