PSD de MS define estratégias para fortalecer articulação com Riedel para 2026

A direção estadual do PSD em Mato Grosso do Sul se reuniu nessa segunda-feira (8), em Campo Grande, oportunidade em que foi definido estratégias visando o cenário político e definir os rumos da sigla para as eleições de 2026.

O encontro contou com a presença do senador e presidente estadual do PSD, Nelsinho Trad; do vice-governador Barbosinha; do deputado estadual Pedrossian Neto; da prefeita de Douradina, Nair Branti; dos vereadores Otávio Trad (Campo Grande) e Neuza Maria (Rio Negro); e do vice-prefeito de Bodoquena, Emerson Garrucha.

Durante a reunião, ficou definido por unanimidade que Barbosinha será o responsável pela articulação política junto ao governador Eduardo Riedel (PP), com o objetivo de consolidar a participação do PSD nas eleições majoritárias e proporcionais de 2026.

Atualmente, o PSD/MS tem presença significativa no estado, com 57 vereadores, 11 vices-prefeitos e 4 prefeitos.

O partido é um dos aliados que pretende compor a chapa de reeleição do governador Riedel, que já tem o ex-governador Reinaldo Azambuja (PSDB) como pré-candidato ao Senado. A estratégia é formar um palanque de centro-direita, reunindo partidos como PP, União Brasil, Republicanos e parte do MDB.

Por Carol Chaves