Em nota, Prefeitura esclarece fake news sobre a roda gigante do Dourados Brilha

Em meio a alegrias e luzes que compõem o Dourados Brilha 2023, a Prefeitura de Dourados emitiu uma nota de repúdio nesta quinta-feira (30) esclarecendo informações equivocadas e desmentindo fake news relacionadas à Roda Gigante, uma das principais atrações do evento na Praça Antônio João.

O texto têm como proposito, esclarecer uma série de ataques à Roda Gigante, que vinha seguindo uma série de desagrados por parte de alguns agentes políticos. Em meio a esses comentários, a nota alega que a intenção desses ataques, é de diminuir ou desqualificar não apenas a atração, mas também a iniciativa da Prefeitura de Dourados de inovar e proporcionar uma experiência especial para os cidadãos da cidade neste fim de ano.

A prefeitura destacou que a notícia falsa foi veiculada pela colunista Mariana Rocha, do jornal Folha de Dourados, em um texto publicado nesta quinta-feira (30). Além de levantar dúvidas sobre a segurança da Roda Gigante, a Prefeitura afirma que a colunista forneceu informações incorretas sobre seu custo do brinquedo, alegando que ultrapassa R$ 1 milhão.

A Prefeitura de Dourados esclarece que o custo real da Roda Gigante é de R$ 385 mil, integralmente suportado por patrocinadores que acreditam no evento. Dessa forma, a municipalidade trouxe a atração para Dourados sem custos diretos aos cofres públicos.

O custo total do Dourados Brilha, conforme o edital público (número 0001/2023, publicado em 6 de outubro e disponível no site da Prefeitura de Dourados), é de R$ 1,139 milhão, incluindo iluminação, decoração, segurança, cachês de artistas e prestadores de serviço, fogos de artifício, transporte, entre outros.

O site Folha de Dourados reconheceu o equívoco durante a manhã desta quinta-feira e editou a reportagem, retirando do texto a informação incorreta sobre os valores.

Dourados Brilha

O Dourados Brilha é um projeto que foi retomado em 2021 e cresce a cada ano, projetando a cidade para todo o Mato Grosso do Sul. A Prefeitura enfatiza que a iniciativa visa proporcionar às famílias douradenses uma atração de qualidade no final do ano, ao mesmo tempo que impulsiona o comércio local, gera renda para artistas locais e oferece uma experiência gratuita e saudável para a comunidade.

Segurança da Roda Gigante

Em relação à segurança, a Prefeitura destaca que a Roda Gigante opera nas normas técnicas e de segurança estabelecidas pela legislação. A estrutura foi vistoriada pelo Corpo de Bombeiros, que concedeu a liberação para funcionamento. A segurança é atestada pelo engenheiro Nelson Nogueira Quelho, responsável técnico que assinou a autorização de responsabilidade técnica.

A Prefeitura reitera seu compromisso com a segurança dos visitantes e ressalta que jamais colocaria em risco o público do Dourados Brilha, assegurando que a Roda Gigante opera conforme os padrões de segurança.

Com informações da Prefeitura de Dourados