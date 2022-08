Darío Benedetto acerta soco em companheiro de equipe

O atacante Darío Benedetto e o zagueiro Carlos Zambrano tiveram uma ríspida discussão e trocaram agressões durante o intervalo do jogo do Boca Juniors com o Racing, no último domingo. Segundo a imprensa argentina os jogadores precisaram ser separados pelos companheiros e até a polícia foi chamada. Entretanto, a confusão aconteceu nos vestiários do estádio.

Na volta do intervalo, a marca no rosto de Zambrano chamou a atenção. A bochecha do lado esquerdo do defensor apresentava um hematoma enquanto foi possível ver um arranhão na região do ombro direito de Benedetto.

Ao final do primeiro tempo, em que o Boca Juniors teve muita dificuldade contra o Racing, Benedetto reclamou do desempenho da equipe — um dos alvos foi o defensor Zambrano.

O técnico do Boca, Hubo Ibarra, admitiu que houve um problema no vestiário, mas não quis entrar em detalhes.

“Houve uma discussão, nada mais do que isso. Não tenho ideia do que passou, mas vou conversar” declarou o treinador. Zambrano jogou até o final. Já Darío Benedetto, que voltava ao time titular depois de lesão, foi substituído por Vázquez aos 23 minutos do segundo tempo. É esperada uma pesada punição disciplinar ao atacante, que tem seus dias contados no Boca. O Inter, vale lembrar, fez uma proposta a ele antes de acertar a contratação de Braian Romero, do River Plate. O Boca anda mal no Campeonato Argentino. Vem só em 11º depois de 13 rodadas. O líder é o surpreendente Atlético Tucumán, que tem nove pontos a mais que o clube xeneize.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.