Beatriz Souza do Judô conquista a 1ºmedalha de ouro para o Brasil

A judoca Beatriz Souza, agora medalhista olímpica venceu a final na categoria +78kg contra a israelense Raz Hershko na manhã desta sexta-feira (02) e conquistou o primeiro ouro do Brasil nas Olimpíadas de Paris.

Beatriz Souza iniciou a disputa nas oitavas de final contra a nicaraguense Izayana Marenco, venceu por 41 segundos aplicando um harai-goshi o que deu um ippon para a atleta.

A segunda vitória da brasileira veio na luta com a sul-coreana Kim. Ambas levaram duas punições por evitar a pegada da adversária e chegaram no golden score penduradas em faltas.

Beatriz Souza conseguiu a terceira vitória na semifinal emocionante sobre a francesa Romane Dicko que a garantiu na final.

Em entrevista após o combate Beatriz se emociona e fala para sua família ” foi pela vó” dedicando a vitória para a sua avó que faleceu há dois messes.

