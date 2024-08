Brasileiro morto com 12 tiros na fronteira possuía antecedentes por trafico de drogas

Na noite da última quinta-feira (01), um brasileiro identificado como Dyone Ramão Fleitas, 43, foi executado com pelo menos 12 tiros de pistola. O caso aconteceu em Capitán Bado, cidade paraguaia que é separada por uma rua de Coronel Sapucaia.

Dyone possuía antecedentes por tráfico de drogas, ele foi morto no meio da rua . Conforme apurado pela Polícia Nacional, os pistoleiros estavam em um carro branco.

Dyone era morador de Tacuru, cidade sul-mato-grossense que faz fronteira com o Paraguai. Testemunhas presentes no local, informaram que ele caminhava pela calçada, quando o carro branco parou a seu lado e um dos homens realizou os disparos. O brasileiro chegou a ser socorrido no local e levado ao hospital da cidade, mas não resistiu e morreu antes de receber atendimento médico.

No local do crime foram recolhidas 11 cápsulas deflagradas. O médico forense responsável identificou 12 marcas de tiros na vítima, principalmente na região da cabeça e no pescoço.

Investigadores da Polícia Nacional estiveram presentes no local em busca de informações sobre os suspeitos do crime, mas até o momento não há pista dos matadores.

Da mesma forma que Pedro Juan Caballero, Capitán Bado é utilizada como base para facções brasileiras que disputam o controle do tráfico de drogas e de armas na linha internacional.

